Aktuelle Lage am Montag Coronavirus im Landkreis Kelheim – 445 positive Fälle, 33 Tote

Bisher sind insgesamt im Landkreis Kelheim 445 positive Fälle registriert und 33 Personen verstorben (Stand: Ablauf 17. Mai, Quelle: Gesundheitsamt Kelheim).

Landkreis Kelheim. Die gute Nachricht des Tages: 409 Personen wurden seit Bekanntwerden des ersten Falls im Landkreis Kelheim am 9. März aus der häuslichen Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Das heißt, circa 92 Prozent der bisher Infizierten sind bereits wieder gesund!

Vorsorglich werden alle Patienten mit corona-verdächtigen Symptomen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt mit. So lange aber kein Testergebnis vorliegt, bleibt der Patient in einer isolierten Corona-Station und fließt damit in die Corona-Statistik des Gesundheitsamtes mit ein.

Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass es laut Gesundheitsamt aktuell keine bedeutsame Häufung von Fallzahlen im Landkreis Kelheim gibt , das heißt, die Anzahl der Infizierten ist in keiner der Gemeinden im Landkreis Kelheim signifikant anders.

Aufkleber-Aktion „HAHA“

Das Landratsamt Kelheim weist auf die Aufkleber-Aktion „HAHA“ hin. Die Abkürzung „HAHA“ steht für „Händewaschen, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske“. Die Aufkleber wurden bereits an alle Schulen im Landkreis Kelheim verteilt. Auf Wunsch können die Aufkleber gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Erleichterungen der Corona-Maßnahmen des Freistaats Bayern

Eine Übersicht über die schrittweisen Erleichterungen bei den beschlossenen Maßnahmen in der Corona-Pandemie (Allgemeine Ausgangsbeschränkung entfällt, Erleichterungen bei Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen, maßvolle Öffnung bei Hotellerie und Gastronomie) des Freistaats Bayern ist auf der Homepage der Bayerischen Staatsregierung zu finden. Des Weiteren ist eine Übersicht über den Bericht aus der Kabinettssitzung vom 12. Mai auf der Homepage der Bayerischen Staatsregierung zu finden.

Bürgertelefon

Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass das Bürgertelefon des Landratsamtes von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 09441/ 207-3112 besetzt ist. Des Weiteren weist das Landratsamt darauf hin, dass die Bayerische Staatsregierung eine Corona-Hotline eingerichtet hat. Die Telefonnummer 089/ 122220 ist täglich, auch an den Wochenenden, von 8 bis 18 Uhr erreichbar.