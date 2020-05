Appell an die Bevölkerung Inanspruchnahme der Abstrichzentren in Kelheim und Mainburg

Das Landratsamt Kelheim, die Goldberg-Klinik Kelheim GmbH und die Ilmtalklinik GmbH in Mainburg bitten die Bevölkerung darum, die Corona-Teststationen an den Standorten Mainburg und Kelheim weiterhin in Anspruch zu nehmen.

Landkreis Kelheim. Bislang wurden bereits 998 Personen getestet. Die Testungen an den Abstrichzentren wurden sehr gut angenommen. Auch war zu jeder Zeit ein reibungsloser Ablauf gegeben. „Es ist von enormer Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises bei grippeartigen Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, Luftnot) telefonischen Kontakt mit ihrem Arzt aufnehmen, der dann anschließend über die Durchführung eines Testes für den Patienten entscheidet“, so Dr. Alexander Werner, Leiter des Gesundheitsamtes in Kelheim.

Auch Landrat Martin Neumeyer wendet sich mit der Bitte an die Bevölkerung, das Angebot zu nutzen: „Seit dem 24. März haben das Landratsamt Kelheim und die beiden Kliniken des Landkreises in Eigenregie innerhalb kürzester Zeit die Teststationen in Betrieb genommen. Seitdem wurden bereits viele Mitbürgerinnen und Mitbürger getestet. Bitte nutzen Sie auch weiterhin die Möglichkeit der Testung!“ Das Landratsamt beschreibt nachfolgend die Vorgehensweise bei einer Testung in den Abstrichzentren.

Corona-Termin-Check

Im Auftrag von Haus- und Fachärzten des Landkreises Kelheim werden seit dem 24. März Probenentnahmen zum Nachweis einer Infektion mit dem neuen Coronavirus im Außengelände der Goldberg-Klinik Kelheim sowie der Ilmtalklinik Mainburg durchgeführt. Hierzu wurden eigens wettergeschützte Probenentnahmestellen aufgestellt.

So geht’s:

1. Wenn Sie grippeartige Symptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Luftnot) haben, nehmen Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

2. Ihr Arzt wird Sie dann telefonisch zu Ihrer Erkrankung befragen. Bei symptomfreien Patienten erfolgt keine Probenentnahme!

3. Nur Ihr Arzt kann mit den im Telefonat gewonnen Informationen einen Termin – frühestens am Folgetag des Telefonats – in einer der beiden Probenentnahmeeinheiten Kelheim beziehungsweise Mainburg für Sie organisieren.

4. Sobald Ihr Arzt den Termin erhalten hat, wird er ihnen diesen telefonisch mitteilen. Bitte achten Sie auf Ihre telefonische Erreichbarkeit.

5. Vor der Anfahrt zum Termin müssen Sie einen sogenannten Laborüberweisungsschein bei Ihrem Arzt abholen, der als Ihr Ausweis bei der Probenentnahme dient. Der Schein wird Ihnen zum Infektionsschutz gegebenenfalls durch ein Fenster oder an der Tür übergeben, haben Sie Verständnis, dass Sie die Praxis nicht betreten dürfen.

6. Sollten mehrere Familienmitglieder erkrankt sein und sollte Ihr Arzt die Testung bei mehreren Familienmitgliedern veranlassen, so benötigen Sie für jedes Familienmitglied einen eigenen Termin und einen eigenen Laborüberweisungsschein.

Ohne vom Arzt vereinbarten Termin sowie ohne Laborüberweisung erfolgt ausnahmslos keine Probenentnahme.

7. Fahren Sie bitte möglichst pünktlich zum Termin, den Sie von Ihrem Arzt erhalten haben an den Entnahmeort, der Ihnen zugewiesen wurde.

8. Es ist maximal eine Begleitperson zugelassen, die dem Patienten, der zur Probenentnahme kommt, behilflich sein darf. Fahrzeuge mit mehr als einer Begleitperson werden abgewiesen.

9. Die Entnahmeorte sind in unmittelbarer Nähe von Goldberg-Klinik Kelheim (Traubenweg 3, 93309 Kelheim) und Ilmtalklinik Mainburg (Laurentiusweg 1, 84048 Mainburg), auf dem jeweiligen Besucherparkplatz gut erkennbar aufgestellt.

10. Das Testergbenis erfahren Sie über den Arzt, der ihren Laborüberweisungsschein ausgestellt hat.

So geht’s nicht:

Gehen Sie nicht in die Krankenhäuser. Dort werden zu keinem Zeitpunkt Proben für ambulante Patienten entnommen.

Kommen Sie nicht, wenn Sie symptomfrei sind. Es sind Ärzte vor Ort, die alle gesunden Patienten abweisen müssen und nicht zur Probenentnahme zulassen dürfen.

Kommen Sie nicht ohne vereinbarten Termin. Sie werden sonst nicht zur Probenentnahme zugelassen.

Kommen Sie nicht ohne Laborüberweisungsschein. Sie werden sonst nicht zur Probenentnahme zugelassen.

Kommen Sie pünktlich.

Im Vorfeld kam es an anderen Stellen zu sinnlosen Aggressionen und einem inakzeptablen Verkehrschaos, was dazu führte, dass die Probenentnahme unmittelbar wieder eingestellt werden musste. Sicherheitsdienst und Polizei sind an beiden Kliniken vor Ort. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Interesse aller Bürger des Landkreises die oben genannten Vorgaben strikt einhalten und durchsetzen.