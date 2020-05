Medizin Landrat besichtigt Räumlichkeiten für die Unterbringung von Notärzten an der Klinik in Mainburg

Landrat Martin Neumeyer und Renate Emmer, Unternehmensentwicklung an der Ilmtalklinik GmbH. Foto: Martin Neumeyer

Kelheims Landrat Martin Neumeyer verschaffte sich am Donnerstag, 67. Mai, zusammen mit Renate Emmer, Unternehmensentwicklung an der Ilmtalklinik GmbH, bei einem Besichtigungstermin einen Überblick von den Räumlichkeiten für die Unterbringung von Beschäftigten und Notärzten am Krankenhaus Mainburg.