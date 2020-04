Gesundheitsamt 408 positive Corona-Fälle im Landkreis Kelheim

Bisher sind insgesamt im Landkreis Kelheim 408 positive Fälle registriert und 29 Personen verstorben (Stand: Ablauf 21. April, Quelle: Gesundheitsamt Kelheim).

Landkreis Kelheim. Die gute Nachricht des Tages: 303 Personen wurden seit Bekanntwerden des ersten Falls im Landkreis Kelheim am 9. März aus der häuslichen Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Das heißt, circa 74 Prozent der bisher Infizierten sind bereits wieder gesund!

Vorsorglich werden alle Patienten mit corona-verdächtigen Symptomen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt mit. So lange aber kein Testergebnis vorliegt, bleibt der Patient in einer isolierten Corona-Station und fließt damit in die Corona-Statistik des Gesundheitsamtes mit ein. Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass es laut Gesundheitsamt aktuell keine bedeutsame Häufung von Fallzahlen im Landkreis Kelheim gibt , das heißt, die Anzahl der Infizierten ist in keiner der Gemeinden im Landkreis Kelheim signifikant anders.

Checkliste für die Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts

Für die Betreiberinnen und Betreiber von Ladengeschäften, Einkaufszentren und Kaufhäusern des Einzelhandels stellt das Bayerische Gesundheitsministerium eine Checkliste für die Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts sowie eines Parkplatzkonzepts zur Verfügung.

Welche Betriebe, Einrichtungen u. Ladengeschäfte dürfen öffnen, welche müssen weiterhin geschlossen bleiben?

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie hat auf seiner Homepage eine aktualisierte Liste mit häufigen Fragen und Antworten veröffentlicht, die auch die Neuregelungen, die ab dem 27.April gelten, beinhaltet.