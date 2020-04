Bereits 714 Personen getestet Appell an die Bevölkerung, die Abstrichzentren in Kelheim und Mainburg in Anspruch zu nehmen

Foto: LRA Kelheim

Das Landratsamt Kelheim, die Goldberg-Klinik Kelheim GmbH und die Ilmtalklinik GmbH in Mainburg bitten die Bevölkerung, die Corona-Teststationen an den Standorten Mainburg und Kelheim weiterhin in Anspruch zu nehmen.