Zahlen von Ostersonntag 351 positive Corona-Fälle im Landkreis Kelheim

Insgesamt gibt es im Landkreis Kelheim aktuell . Bislang sind 19 Personen verstorben (Stand: 12. April, 0 Uhr, Quelle: RKI).

Landkreis Kelheim. Die gute Nachricht des Tages: 205 Personen sind inzwischen wieder genesen. Das heißt gut 58 Prozent der bisher Infizierten sind bereits wieder gesund!

Verhaltenshinweise in mehreren Sprachen

Zu den Hygiene- und Verhaltensregeln über die Osterfeiertage verweist das Landratsamt auf den Appell an die Bevölkerung in sieben verschiedenen Sprachen im Internet unter www.landkreis-kelheim.de/coronavirus.

Bürgertelefon weiterhin besetzt

Das Bürgertelefon des Landratsamtes ist weiterhin sieben Tage die Woche besetzt. Die Telefonnummer 09441/ 207-3112 ist täglich von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Ostergrüße von Landrat Martin Neumeyer und dem Osterhasen

Landrat Martin Neumeyer wünscht zusammen mit dem Osterhasen der Landkreisbevölkerung von Herzen frohe Ostertage! In der jetzigen schwierigen Zeit sollten wir alle im Osterfest Ruhe und Stärke suchen: „We need Easter as much as ever“, wie Queen Elizabeth II. in ihrer diesjährigen Osterrede verlautbarte.