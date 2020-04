Süße Spende 550 schokoladige Ostergrüße für die Belegschaft der Goldberg-Klinik

Landrat Martin Neumeyer, Mathias Prasch (1. Kommandant Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach), Jürgen Engels (Bereichsleiter Kenf & Bely Sicherheitskonzepte), Geschäftsführerin GBK Dagmar Reich, Karl-Heinz Rott (Kreisbrandinspektor), Mario Deller (Küchenleiter GBK), Angelika Schinn-Paulus (Gesundheits- u. Krankenpflegerin, Leitung Endoskopie). Foto: LRA Kelheim

Für die gute Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit hat die Firma Kenf & Bely Sicherheitskonzepte GmbH am Donnerstag, 9. April, den Beschäftigten an der Goldberg-Klinik Kelheim zum Dank 550 Schokohasen zu Ostern geschenkt.