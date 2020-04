Feiertage Apotheken im Landkreis Kelheim sind auch an Ostern für Patienten im Einsatz

Auch an den Osterfeiertagen sind die örtlichen Apotheken im Landkreis Kelheim dienstbereit. Patienten können die nächstgelegene Notdienstapotheke im Landkreis Kelheim und überall in Deutschland jederzeit über die mobile Notdienstnummer 22 8 33 finden.

Landkreis Kelheim. Für die Nutzer von Smartphones und Tablets steht der Apothekenfinder als App kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung. Darauf macht Johannes Hillerbrand, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Kelheim aufmerksam und empfiehlt, eine der Service-Nummern im Telefon abzuspeichern: „Dann ist man im Fall des Falles immer auf der sicheren Seite!“

Insgesamt kann man sich über die Notdienstpläne der Apotheken wie folgt informieren: im Internet kostenlos unter www.aponet.de/notdienst, vom Festnetz kostenlos unter der Telefonnummer 0800/ 00 22 8 33, vom Handy aus per Anruf ohne Vorwahl unter der Telefonnummer 22 8 33 (69 Cent pro Minute), vom Handy aus per SMS mit „apo“ an die 22 8 33 (69 Cent pro Minute), vom internetfähigen Handy im Internet unter www.22833.mobi und vom iPhone/iPod touch im Internet unter www.itunes.com. Auch viele Tageszeitungen informieren über den Apothekennotdienst. Zudem hängt in jedem Apothekenschaufenster eine Liste der nächsten dienstbereiten Apotheken aus.

Johannes Hillerbrand betont: „Wer Corona-Krankheits-Symptome an sich feststellt, der sollte unbedingt zu Hause bleiben. Die Gefahr, andere Menschen anzustecken wäre ansonsten sehr groß. In dem Fall können Sie eine gesunde Person bitten, die Medikamente aus der Apotheke abzuholen.“