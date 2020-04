Coronavirus „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ – Aufkleber-Aktion des Landkreises Kelheim geht weiter

Insgesamt gibt es im Landkreis Kelheim aktuell 283 positive Fälle. Bislang sind 14 Personen verstorben (Stand: 8. April, 0 Uhr, Quelle: RKI).

Landkreis Kelheim. Die gute Nachricht des Tages: 166 Personen sind inzwischen wieder genesen.

Aufkleber-Aktion

Die sind weiterhin in allen Gemeinden und am Landratsamt Kelheim erhältlich. Sie eignen sich zur Auslage im Einzelhandel (Metzgereien, Bäckereien) und in den örtlichen Nahversorgern. Auf Wunsch können die Aufkleber auch gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Bürgertelefon weiterhin besetzt

Das Landratsamt weist darauf hin, dass das Bürgertelefon des Landratsamtes weiterhin sieben Tage die Woche besetzt ist. Die Telefonnummer 09441 207 3112 ist täglich von 8 bis 16 Uhr erreichbar.