Corona-Pandemie Bei schwerwiegenden Erkrankungen zählt oft jede Minute – die Ilmtalkliniken sind für alle Notfälle offen

Foto: Frömer

Seit der Ausbreitung des Coronavirus ist an vielen Kliniken in Deutschland in den zentralen Notaufnahmen ein spürbarer Patientenrückgang zu beobachten. Die Patienten mit Notfallerkrankungen meiden die Kliniken – wohl aus Angst vor einer Ansteckung. Auch an den Ilmtalkliniken verhält es sich so.