Coronavirus In Krisenzeiten gut beraten mit der Caritas – auf offene Ohren und Unterstützung treffen

Gerade dann, wenn alles drunter und drüber geht, braucht es einen Partner, der beständig da ist. Die Beratungsstelle für seelische Gesundheit der Caritas Kelheim ist auch weiterhin werktags erreichbar und bietet Hilfe – jetzt telefonisch.

Landkreis Kelheim. Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Das bedeutet, dass wir uns mit Problemen und Ängsten auseinandersetzen müssen, die den meisten von uns bislang fremd waren. Mit eingeschränkter Freiheit und einschneidenden Veränderungen des normalen Alltags umgehen zu müssen, ist nun für alle eine große Herausforderung. Das Erleben von Hilflosigkeit, Angst oder Sorge um die Gesundheit, Wut über die Einschränkungen und mangelnde Bewegungsfreiheit sowie auch Sehnsucht nach Freunden und Nähe, sind dabei völlig normale Empfindungen. Leider helfen sie aber nicht, an der aktuellen Situation etwas zu ändern. Wenn diese Gefühle auch noch Überhand nehmen, können sie im Gegenteil sogar dazu führen, bereits schwierige Situationen noch zusätzlich zu verschärfen. Panik ist eben in den meisten Fällen ein sehr schlechter Ratgeber und Wut kann sich schnell an den falschen Stellen entladen und zusätzlichen Schaden anrichten.

An dieser Stelle ist es hilfreich, einen Schalter zu finden, mit dem man diese belastenden Zustände am besten einfach ausschalten könnte – den gibt es aber leider nicht. Wir können nur lernen, wie wir mit unseren Gefühlen am besten umgehen können. In schwierigen Lebenssituationen dabei zu unterstützen und zu beraten ist auch im „normalen“ Alltag Aufgabe und Anliegen der Beratungsstelle für seelische Gesundheit. Umso mehr stehen die Mitarbeiter natürlich insbesondere auch in Krisensituationen wie der aktuellen zur Verfügung, um zu helfen mit den Belastungen fertig zu werden.

Jeder, der sich Unterstützung im Umgang mit Problemen und belastenden Gefühlen wünscht, kann sich – aufgrund der aktuellen Umstände – telefonisch unter 09441/ 50 07 26 oder per Mail an spdi@caritas-kelheim.de an die Beratungsstelle für seelische Gesundheit wenden. Weitere Informationen und Wissenswertes gibt es im Internet unter www.caritas-kelheim.de oder auf der Facebookseite „Caritasverband für den Landkreis Kelheim e.V.“.