Hilfe Trotz Corona – Schwangerenberatungsstelle „Donum Vitae“ berät weiter

Auch während der Corona-Pandemie erhält die staatlich anerkannte Schwangerenberatungsstelle „Donum VItae“ in Landshut ihr Beratungsangebot für Schwangere im Landkreis Kelheim aufrecht.

Landkreis Kelheim. Dies gilt sowohl für die allgemeine Schwangerenberatung als auch für die Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie ist von den vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales verhängten Veranstaltungsverboten und Betriebsuntersagungen ausgenommen. Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 0871/ 9746780 oder per Mail an landshut@donum-vitae-bayern.de erreichbar. Auf den bestmöglichen Schutz der Ratsuchenden und Beraterinnen vor Ansteckung wird geachtet, soweit möglich, erfolgt daher die Beratung in der aktuellen Situation telefonisch oder durch Nutzung digitaler Medien.