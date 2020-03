Corona-Epidemie Landkreis startet Kampagne „Helden des Alltages im Landkreis Kelheim gesucht“

Die Corona-Krise stellt uns als Gesellschaft aktuell vor nie dagewesenen Herausforderungen. Jeder einzelne von uns kann durch seinen persönlichen Einsatz enorm Positives bewegen. Jeden Tag leisten viele Menschen bei uns im Landkreis Kelheim Dinge, die nicht selbstverständlich sind und über das Normalmaß weit hinausgehen.

Landkreis Kelheim. Der Landkreis Kelheim startet daher unter dem Motto „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ die Kampagne „Helden des Alltages im Landkreis Kelheim gesucht“. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn in Ihrer Umgebung Menschen aktuell Erstaunliches leisten, sei es beruflich oder ehrenamtlich! Der Landkreis Kelheim möchte in einer Serie diese Helden des Alltages besonders würdigen und diesen Alltagshelden in den klassischen und in den sozialen Medien seine Anerkennung geben. Bitte melden Sie uns Ihre persönliche Alltagsheldin bzw. Alltagshelden per Mail an pressestelle@landkreis-kelheim.de oder telefonicch unter den Nummern 09441/ 207-1020 oder 09441/ 207-1021.

Appell an die Bevölkerung

Die Bevölkerung wird mit Nachdruck darum gebeten, soziale Kontakte zu vermeiden. Falls Sie im Rahmen Ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Menschen (Kollegen, Kunden) haben, sollten sie unbedingt darauf achten, genügend Abstand , das heißt, mindestens 1,5 Meter zu Ihrem Gegenüber zu halten. Besonders wichtig ist außerdem eine konsequente Handhygiene.

Aufkleber-Aktion

Die Aufkleber „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ sind ab sofort in allen Gemeinden und am Landratsamt Kelheim erhältlich. Sie eignen sich zur Auslage im Einzelhandel (Metzgereien, Bäckereien) und in den örtlichen Nahversorgern. Auf Wunsch können die Aufkleber auch gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Bürgertelefon weiterhin besetzt

Das Landratsamt weist nochmal eindringlich darauf hin, dass das Bürgertelefon des Landratsamtes sieben Tage die Woche besetzt ist. Die Telefonnummer 09441/ 207 3112 ist täglich von 8 bis 16 Uhr erreichbar.