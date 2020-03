Coronavirus Das Landratsamt informiert zu den Abstrichzentren in Kelheim und Mainburg

Im Auftrag von Haus- und Fachärzten des Landkreises Kelheim werden ab 24. März Probenentnahmen zum Nachweis einer Infektion mit dem neuen Coronavirus im Außengelände der Goldberg-Klinik Kelheim sowie der Ilmtalklinik Mainburg durchgeführt.

Kelheim/Mainburg.

Hierzu wurden eigens wettergeschützte Probenentnahmestellen aufgestellt.

Und so geht’s

1. Wenn Sie grippeartige Symptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Luftnot) haben, nehmen Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

2. Ihr Arzt wird Sie dann telefonisch zu Ihrer Erkrankung befragen. Bei symptomfreien Patienten erfolgt keine Probenentnahme!

3. Nur Ihr Arzt kann mit den im Telefonat gewonnen Informationen einen Termin – frühestens am Folgetag des Telefonats - in einer der beiden Probenentnahmeeinheiten Kelheim bzw. Mainburg für Sie organisieren.

4. Sobald Ihr Arzt den Termin erhalten hat, wird er ihnen diesen telefonisch mitteilen. Bitte achten Sie auf Ihre telefonische Erreichbarkeit.

5. Vor der Anfahrt zum Termin müssen Sie einen so genannten Laborüberweisungsschein bei Ihrem Arzt abholen, der als Ausweis bei der Probenentnahme dient. Der Schein wird Ihnen zum Infektionsschutz ggf. durch ein Fenster oder an der Tür übergeben, haben Sie Verständnis, dass Sie die Praxis nicht betreten dürfen.

6. Sollten mehrere Familienmitglieder erkrankt sein und sollte Ihr Arzt die Testung bei mehreren Familienmitgliedern veranlassen, so benötigen Sie für jedes Familienmitglied einen eigenen Termin und einen eigenen Laborüberweisungsschein. Ohne vom Arzt vereinbarten Termin sowie ohne Laborüberweisungsschein erfolgt ausnahmslos keine Probenentnahme.

7. Fahren Sie bitte möglichst pünktlich zum Termin, den Sie von Ihrem Arzt erhalten haben an den Entnahmeort, der Ihnen zugewiesen wurde.

8. Es ist maximal eine Begleitperson zugelassen, die dem Patienten, der zur Probenentnahme kommt, behilflich sein darf. Fahrzeuge mit mehr als einer Begleitperson werden abgewiesen.

9. Die Entnahmeorte sind in unmittelbarer Nähe der Goldberg-Klinik Kelheim (Traubenweg 3 in Kelheim) und de Ilmtalklinik Mainburg (Laurentiusweg 1 in Mainburg), auf dem jeweiligen Besucherparkplatz gut erkennbar aufgestellt.

10. Das Testergebnis erfahren Sie über den Arzt, der ihren Laborüberweisungsschein ausgestellt hat.

Inakzeptables Verkehrschaos

Im Vorfeld kam es an anderen Stellen zu sinnlosen Aggressionen und einem inakzeptablen Verkehrschaos, was dazu führte, dass die Probenentnahme unmittelbar wieder eingestellt werden musste. Sicherheitsdienst und Polizei sind an beiden Kliniken vor Ort. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Interesse aller Bürger des Landkreises die genannten Vorgaben strikt einhalten und durchsetzen.

Aktuelle Lage zum Coronavirus im Landkreis Kelheim

Insgesamt gibt es im Landkreis Kelheim aktuell 42 positive Fälle (Stand: 22. März, 0 Uhr, Quelle: RKI).

Bürgertelefon weiterhin besetzt

Das Landratsamt weist nochmal eindringlich darauf hin, dass das Bürgertelefon des Landratsamtes sieben Tage die Woche besetzt ist. Die Telefonnummer 09441/ 207-3112 ist täglich von 8 bis 16 Uhr erreichbar.