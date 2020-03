Coronavirus In Kelheim und Mainburg werden an den Kliniken Abstrichzentren eingerichtet

Foto: 123rf.com

An der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH in Kelheim und der Ilmtalklinik GmbH in Mainburg werden aktuell aufgrund der Coronakrise sogenannte Abstrichzentren jeweils in unmittelbarer Kliniknähe eingerichtet. Diese nehmen ihren Betrieb nächste Woche Dienstag, 24. März, auf.