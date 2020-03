Landkreis Kelheim Notarztversorgung im ländlichen Bereich

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Anfang dieses Jahres hatte sich Landrat Martin Neumeyer an den Bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, gewandt und darin an die Sicherstellung der Notarztversorgung in den ländlichen Regionen, so auch in Mainburg, appelliert. Unter anderem forderte der Landrat auch die notwendige Aktualisierung der Notarztbedarfsstudie aus dem Jahr 2010.