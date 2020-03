Coronavirus Bestätigter Fall im Krankenhaus Mainburg wurde weiterverlegt

Foto: 123rf.com

Am Krankenhaus Mainburg wurde am späten Dienstagabend, 10. März, eine Patientin positiv auf Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Zwischenzeitlich wurde die Patienten jedoch ins Klinikum Freising weiterverlegt, da sie im Landkreis Freising wohnhaft ist. Die Geschäftsführung der Ilmtalkliniken steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Landratsamt Kelheim und dankt für die gute Zusammenarbeit.