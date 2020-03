Das Landratsamt informiert Zweiter Fall von Coronavirus im Landkreis Kelheim bestätigt

Im Landkreis Kelheim ist ein zweiter Fall von Coronavirus bestätigt worden.

Landkreis Kelheim. Die Person ebenfalls aus dem südlichen Landkreis befindet sich zu Hause und ist weitestgehend gesund. Beide Fälle von Corona-Virus im Landkreis Kelheim stehen in keinem Zusammenhang. Das Gesundheitsamt Kelheim hat alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet. So wurde nach Bekanntwerden sofort damit begonnen, alle Kontaktpersonen zu erfassen.

Aktuelle Zahlen zu Coronavirusinfektionen in Bayern können künftig auch über die Homepage des LGL abgerufen werden. Die Übersichtskarte mit Aufschlüsselung nach Regierungsbezirken und Landkreisen ist eingestellt unter www.lgl.bayern.de.