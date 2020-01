Unsere Füße sind Schwerstarbeiter: Mehr als 100.000 Kilometer legen sie im Laufe des Lebens zurück. Mehr als 50 Prozent der Deutschen leiden an Fußproblemen.

MAINBURG Dr. Florian Mayer, Leitender Oberarzt an der Ilmtalklinik, erläutert in seinem Vortrag am Montag, 13. Januar 2020, um 17 Uhr im Krankenhaus Mainburg (alter Personalspeisesaal) die Behandlungsmöglichkeiten in der Vorfußchirurgie.

Die Teilnehmer sind dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.