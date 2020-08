Abkochgebot besteht weiter Bakterien und Ohrwürmer im Wasser

Im Trinkwasserversorgungsnetz der Wasserversorgung Zolling wurden coliforme Bakterien und Mini-Ohrwürmer nachgewiesen.

Zolling/Haag. Bei alleinigem Nachweis von coliformen Bakterien im Trinkwasser ist in der Regel für die Normalbevölkerung nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können jedoch für immungeschwächte Personen nicht ausgeschlossen werden. Tatsächlich wurden in der Folge des Nachweises der coliformen Bakterien in der Aufbereitungsanlage mehrere Ohrwürmer aufgefunden, welche den Weg über diverse Bauwerksfugen in das Trinkwassersystem gefunden haben. Die Anzahl der aufgefunden Kleinsttiere ist als Ursache für den Eintrag der coliformen Bakterien möglich.

Die betroffenen Anlagenteile wurden daraufhin unverzüglich außer Betrieb genommen, entsprechend gereinigt, desinfiziert und nach erfolgreicher Beprobung wieder in Betrieb genommen. Sämtliche Bauwerksfugen wurden unverzüglich abgedichtet.

Als weitere Maßnahme wird das verunreinigte Trinkwasser im gesamtem Trinkwasserleitungsnetz täglich über Hydranten ausgespült.

Die Grenzwerte für Coliforme Bakterien wurden daraufhin bei den darauffolgenden Probenahmen eingehalten.

Leider führten diese Maßnahmen jedoch nicht zu einer dauerhaften Einhaltung der Trinkwasserqualität gemäß den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Aufgrund von nun erneut steigenden Werten kann ein weiterer Eintrag von Verunreinigungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund wird daher in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Freising zur Sicherheit der Bevölkerung ein Abkochgebot erlassen.

Heißt: Lassen Sie das Leitungswasser einmalig sprudelnd (~100°C) Aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung, Körperreinigung und andere Zwecke ohne Einschränkungen nutzen.

Es handelt sich hierbei um eine vorübergehende Maßnahme.

Dieses Abkochgebot gilt für alle Ortsteile im Trinkwasserversorgungsbereich der Wasserversorgung Zolling. Alle Maßnahmen laufen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Freising.