7-Tage-Inzidenz über 300 Die Zügel müssen leider weiter angezogen werden

Erding verschärft den Corona-Lockdown.

Erding. Wie die Pressesprecherin des Landratsamts, Claudia Fiebrandt-Kirmeyer mitteilt, wurde in Erding am gestrigen Donnerstag, 4. Dezember, zum ersten Mal bei der Sieben-Tage-Inzidenz die überaus kritische Marke von 300 übersprungen. Die Corona-Koordinierungsgruppe im Landratsamt entschied deshalb am Donnerstag, dass voraussichtlich ab Samstag deutlich drastischere Bestimmungen gelten. An den Schulen findet ab Montag ab der 8. Jahrgangsstufe tage- oder wochenweiser Wechselunterricht statt (so der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährleistet werden kann, ausgenommen Abschlussklassen). Das öffentliche Leben wird auch in anderen Teilen teils drastisch weiter heruntergefahren.

Obwohl es, wie das Landratsamt meldet, mit 67 Fällen weniger Neuansteckungen gab als in den Tagen zuvor, lag Erding mit 302,2 Neuinfektionen (auf 100.000 Einwohner) erstmals bei der Sieben-Tage-Inzidenz über der 300er Grenze. Die Zahl der Genesenen stieg nur um 19. Aktuell gelten 600 Landkreisbürger als infiziert, 46 mehr als noch am Mittwoch. Traurige Realität: Auch die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen hat sich um weitere zwei auf 24 erhöht. Im Klinikum liegen ebenfalls zwei weitere Covid-19-Patienten, insgesamt 29. Vier davon befinden sich auf der Intensivstation, zwei müssen künstlich beatmet werden. Die Lage im Krankenhaus sei jedoch personell und von den Betten her noch beherrschbar.

Zwei Asylunterkünfte im Landkreis mussten nach positiven Tests ebenso unter Quarantäne gestellt werden wie die St. Nikolaus-Schule Erding und eine Werkstätte für behinderte Menschen in Erding.

Weitere Einschnitte wurden avisiert. Der Unterricht in Musikschulen sowie private Musikstunden und Präsenzunterricht in Fahrschulen sind nicht mehr erlaubt, und auch Märkte (Ausnahme: Verkauf von Lebensmitteln auf regelmäßigen Wochenmärkten) sind verboten. Der Christkindlmarkt to go kann nach aktuellem Stand – ohne Alkoholausschank – am Freitag wohl öffnen.

Auch Besuchsregelungen in Einrichtungen müssen „deutlich beschränkt“ werden. Am heutigen Freitag werde eine ab Samstag gültige entsprechende Allgemeinverfügung vorbereitet. Weiter sollen Maskenpflicht und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen kommen, um Ansammlungen mit hohem Infektionsrisiko zu vermeiden. „Fünf Verstorbene in den letzten Tagen und die aktuellen Infektionszahlen für den Landkreis Erding lassen leider keine anderen Schlüsse zu“, so Landrat Bayerstorfer. Es gelte jetzt, entschlossen zu handeln und somit die Ansteckungszahlen deutlich zu senken. − we –