Etwas weniger Neuinfizierte: Vielleicht ein Silberstreif am Horizont?

Die neue Teststelle in Dorfen richtet sich besonders an Personen, die noch keine Symptome verspüren. F.: 123rf

Am Schwimmbad in Dorfen wurde eine neue Teststelle für die Landkreisbürger eingerichtet. Das Personal am Gesundheitsamt wurde aufgestockt, außerdem steht das Bürgertelefon für Auskünfte nun auch wieder am Wochenende zur Verfügung.