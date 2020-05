Gleicher Ablauf, neuer Ort Die Corona-Teststelle bekommt einen neuen Standort

Personen mit Verdacht auf Covid-19-Infektion finden die neue Teststelle ab 2. Juni auf dem Gelände des BRK-Kreisverbandes Freising in Marzling.

Landkreis Freising. Die Corona-Teststelle (Drive-In) im Landkreis Freising zieht um. Die Bundesstraße 301 wird bekanntlich ab Dienstag, 2. Juni, in Erlau gesperrt. Daher wäre die Teststelle am Landkreisbauhof in Zolling nicht mehr optimal zu erreichen. So ist sie ab diesem Zeitpunkt am Gelände des BRK-Kreisverbandes Freising, An der Straßenmeisterei 4 in Marzling, zu finden.

Bis einschließlich Samstag, 30. Mai, werden die Corona-Tests jedoch weiterhin am Landkreisbauhof in Zolling durchgeführt, ehe das Bayerische Rote Kreuz den Umzug organisiert. Das Material wird zusammengepackt und nach Marzling gebracht.

Über Pfingsten ist die Teststelle nicht geöffnet, ab Dienstag, 2. Juni, müssen Personen, die getestet werden sollen, zum BRK-Gelände nach Marzling fahren.

Ansonsten läuft das Verfahren wie gewohnt weiter: Das Gesundheitsamt Freising und die Ärzteschaft schicken Patienten mit Verdacht auf eine COVID-19-Infektion zum Abstrich. Das BRK Freising vergibt die Termine und nimmt die Proben montags bis freitags jeweils ab 15 Uhr und samstags ab 9 Uhr. Das Ergebnis können die Betroffenen auf ihrem Handy über einen Barcode selbst abfragen. − fw –