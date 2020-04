Bereits über 4.000 Tests Mit weiter positivem Trend ins Wochenende

Nur die Screening-Stelle in der Siglfinger Straße ist am Wochenende vormittags geöffnet.

Landkreis Erding. Seit gestern ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Erding um zehn Fälle von 533 auf 543 Fälle angewachsen. Auch die Zahl der Genesenen ist von 264 um 23 angestiegen und beträgt inzwischen 287 Personen. Die positive Entwicklung im Landkreis setzt sich damit weiter fort.

Im Klinikum Landkreis Erding liegen derzeit 17 Covid-19-Patienten (10/Isolierstation, 7/Intensiv-Isolierstation, 5 davon werden beatmet).

Bei den neu hinzu gekommenen Fällen handelt es sich um Personen aus den Gemeinden: Dorfen (7), Forstern (2), Hohenpolding (1).

Inzwischen wurden über 4.000 Corona-Tests an den drei Screeningstellen im Landkreis Erding durchgeführt. Allein am Donnerstag dieser Woche erfolgten insgesamt 80 Tests.

Am bevorstehenden Wochenende wird, wie schon in den vergangenen zwei Wochen, nur die Screeningstelle „Drive-through“ in der Siglfinger Straße 50 jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben, alle weiteren Screeningstellen bleiben geschlossen. Das Bürgertelefon ist nur am Samstag von 11 bis 15 Uhr besetzt.

Darüber hinaus gibt es eine Änderung für die Screeningstelle am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in der Bajuwarenstraße 9 in Erding: Die Schranke beim Parkplatz des Krankenhauses wird ab morgen wieder geschlossen. Wer zum Screening geht, bekommt dort aber ein Auslassticket, d.h. für Besucher der Screeningstelle bleibt das Parken kostenfrei.