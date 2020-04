Verdopplungsrate sinkt weiter Freiwillige produzieren aktuell 6.000 Behelfsmasken pro Tag

Bereits über 3.500 Personen wurden auf Covid-19 im Landkreis getestet.

Landkreis. Bis Dienstag ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Erding von 424 Fälle um 18 auf 442 Fälle angewachsen. Weiter noch sinkt die Verdopplungsrate und liegt im Landkreis derzeit bei etwa 12 Tagen. Im Klinikum Landkreis Erding liegen derzeit 28 Covid-19-Patienten (19 auf der Isolierstation, 9 auf der Intensiv-Isolierstation, 6 davon werden beatmet, 121 Personen sind genesen). Bisher wurden an den Screeningstellen des Landkreises über 3.500 Personen getestet.

Zahlreiche Menschen engagieren sich und unterstützen, wo sie es jeweils können. So haben sich in den vergangenen Tagen viele freiwillige Näherinnen fleißig ans Werk gemacht und aus dem vom Landkreis zur Verfügung gestellten Baumwollstoff und weiterem Material Behelfs-Mund-Nasen-Masken hergestellt. Dies sind zwar keine medizinischen Masken, können aber trotzdem vor allem dabei helfen, andere zu schützen, wenn man selbst infiziert ist, ohne es zu wissen. Zum Einsatz können die Masken z.B. für Bewohner von Pflegeheimen, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes oder Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs etc. kommen.Insgesamt 6.000 Stück werden derzeit produziert, weitere werden beauftragt.

Landrat Martin Bayerstorfer dankt allen Freiwilligen, die sich für diese und andere Aufgaben im Zuge der Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung stellen: „In schwierigen Zeiten wird uns der hohe Stellenwert des Ehrenamts erneut vor Augen geführt. Menschen, die sich ohne Erwartung einer Gegenleistung mit ihrem Beitrag für das Gemeinwohl einbringen, verdienen unser aller Dank und Anerkennung.“