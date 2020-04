Weiter Verantwortliche benannt Ministerpräsident Söder lobt vorbildliches Engagement

Engagement und Hilfsbereitschaft sind immens.

Landkreis. Erneut ist die Zahl bestätigter Covid-19-Fälle im Landkreis von 373 weiter auf 401 Fälle gewachsen; die Verdopplungsrate liegt aktuell (Stand Freitag , 15 Uhr) bei etwa 9,5 Tagen. Im Klinikum liegen derzeit 31 Covid-19-Patienten (23/Isolierstation, 8/Intensiv-Isolierstation, 7 davon beatmet, 85 geheilt).

In einem Telefonat mit Landrat Bayerstorfer bedankte sich Ministerpräsident Söder für das Engagement im Landkreis Erding bei der Bewältigung der Corona-Krise. Hier laufe es vorbildlich, so der Ministerpräsident, nachdem der Landrat mit der Vertreterin des Gesundheitsamts Dr. Sibylle Borgo, Klinikdirektor Dr. Dirk Last und Ärztlichem Direktor PD Dr. Lorenz Bott-Flügel dargelegt hatte, was man im Landkreis alles getan hat, um sich vorzubereiten. So die frühzeitige Einrichtung der Screeningstellen, die Vorbereitung des Klinikums mit Isolierstation, getrennter Infekt-Notaufnahme und Einrichtung einer Ethikkommission, die Etablierung des Hilfskrankenhauses sowie die zentrale Screening-Möglichkeit für Alten- und Pflegeheime. Dabei sagte der Ministerpräsident weitere personelle Unterstützung mit zwei Ärzten sowie 15 weiteren Kräften zu.

Weitere medizinische Verantwortliche wurden benannt. Für den Bereich des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Ebersberg-Erding-Freising wurde als Ärztlicher Leiter Führungsgruppe Katastrophenschutz (FügK) Dr. Andreas Donhauser benannt, der Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des ZRF ist. Dr. Donhauser ist zuständig für die übergeordnete Steuerung der Patientenströme und die Belegung der Krankenhauskapazitäten mit Covid-19-Patienten in der Region.

In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt soll auch ein sogenannter Versorgungsarzt berufen werden. Im Landkreis Erding übernimmt Dr. Thomas Bauer diese Position. Er koordiniert die Versorgung mit ärztlichen Leistungen im Landkreis besonders auf Ebene niedergelassener Ärzte.

Die Spendenbereitschaft ist weiter hoch: Unternehmen aus Erding und Umgebung haben 400 Brotzeittüten für die Krankenhausmitarbeiter geliefert; koordiniert wurde die Aktion von David Ritter, Geschäftsführer der Kennedy Bar, beteiligt haben sich Erdinger Weißbräu, Wolfra Natursäfte, Bäckerei Neumaier, Brandhuber Hühnerfarm, Metzgerei Schachtl und Gemüsegärtnerei Willi Böck. Außerdem hat die Molkerei Weihenstephan mehrere tausend Milchprodukte gespendet. Auch Schutzmasken und -anzüge erhält das Klinikum nach wie vor gespendet.