In unmittelbarer Kliniknähe: Zentrale Corona-Screeningstelle wurde eingerichtet

Vom Hausarzt bestätigte COVID19-Verdachtsfälle erhalten in der neuen Screeningstelle einen Abstrich.

Erding. Der Landkreis Erding richtet eine zentrale Screeningstelle für Corona-Verdachtsfälle ein. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum: Am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in der Bajuwarenstraße 9 wurden Räume abgetrennt und eingerichtet. Die Screeningstelle wird voraussichtlich morgen, 11. März, ab 13 Uhr ihre Arbeit aufnehmen und täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet haben. Sie ist über die Zufahrt zum Krankenhausparkplatz (kostenfrei) erreichbar.

Wichtig: Die Screeningstelle ist eine Anlaufstelle für Verdachtsfälle. Die Bürgerinnen und Bürger sollen immer vorab mit ihrem Hausarzt telefonisch Kontakt aufnehmen. Dieser wird abwägen, ob ein Verdacht vorliegt oder nicht. Nur wenn der Hausarzt grünes Licht gegeben hat, sollte man zu der Screeningstelle fahren und dort einen Abstrich vornehmen lassen. Dafür werden die Hausärzte Listen mit den Namen der Betroffenen erstellen und an die Screeningstelle weiterleiten. Nur wer auf der Liste steht, erhält bei der Screeningstelle einen Abstrich.

Das Landratsamt ruft dringend auf, sich an die Vorgaben zu halten, um die Kapazitäten bei Abstrichen und in Laboren freizuhalten. Grundsätzlich gilt: Wer in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet war, aber keine Symptome zeigt, bei dem wird ein Abstrich auch weiter nicht empfohlen. Natürlich kann es zu Wartezeiten kommen. Der Wartebereich hierfür liegt bewusst im Außenbereich des Gebäudes. So ist die Ansteckungsgefahr geringer, außerdem ist so genügend Platz, damit Wartende Abstand zu anderen halten können.

Bei der Einrichtung der Screeningstelle haben sowohl Landratsamt und Klinikum, wie auch der Ärztliche Kreisverband und Hilfsorganisationen wie BRK, Malteser und Johanniter mitgeholfen. Landrat Martin Bayerstorfer bedankt sich ausdrücklich für die reibungslose Zusammenarbeit. „Wir sind gut vorbereitet und handlungsfähig im Landkreis“, so der Landrat. So träfen sich die Mitarbeiter des Landratsamts und des Klinikums zu einem täglichen Jour Fixe, um den aktuellen Stand und Maßnahmen zu besprechen und keine Risiken einzugehen. „Dank der gemeinsamen vorausschauenden Planung von Landrat, Gesundheitsamt und Klinikum ist das Krankenhaus gut aufgestellt für die kommenden Wochen“, so Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last. Auch mit dem Ärztlichen Kreisverband unter der Leitung von Dr. Markus Marschall findet eine enge Abstimmung statt.

Im Landkreis Erding gibt es inzwischen drei bestätigte Fälle von COVID-19. Bei dem dritten Fall handelt es sich um eine Erdingerin. Auch hier kümmert sich das Gesundheitsamt derzeit um die Kontaktpersonen.