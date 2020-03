Neue Coronavirus-Fälle im Raum Freising Weitere Schulen und Kindergärten werden geschlossen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Landkreis Freising hat sich bis Sonntagnachmittag auf insgesamt 35 erhöht. Wegen der weiteren bestätigen Erkrankungen bleiben ab Montag, 9. März, nun mehrere Schulen und Kindergärten geschlossen.

Landkreis Freising. Aufgrund der Viruserkrankung müssen in den nächsten Tagen zwei Schulen im Landkreis Freising geschlossen werden, teilt das Landratsamt Freising am Sonntagabend mit. Bereits seit Freitag und noch bis einschließlich Dienstag, 10. März, fällt der Unterricht an der Grundschule Au aus. Die Schüler der Klasse 3b müssen bis einschließlich 16. März zuhause bleiben.

Die Grundschule Rudelzhausen bleibt ab sofort zunächst bis einschließlich Mittwoch, 11. März, zu. Die Schüler der Klasse 4a dürfen den Unterricht bis einschließlich 17. März nicht besuchen.

Außerdem dürfen die gesamte erste Jahrgangsstufe der Grundschule Zolling und die Klasse 5b des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums Moosburg zunächst bis einschließlich Dienstag, 10. März, nicht in die Schule gehen.

Der Kindergarten Marzling und der Katholische Kindergarten Zolling werden bis einschließlich Montag, 16. März, geschlossen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder dieser beiden Einrichtungen, die nur zuhause betreut werden dürfen, werden darüber informiert und so schnell wie möglich vom Gesundheitsamt einzeln kontaktiert.

Hintergrund dieser Regelung ist eine neue Weisung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.

Am Samstag hat das Gesundheitsministerium zusätzlich im Einvernehmen mit dem Ministerium für Unterricht und Kultus sowie dem Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales eine Allgemeinverfügung für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten wie Südtirol erlassen. Demzufolge dürfen Schüler und Kindergartenkinder zum Beispiel nach ihrer Rückkehr aus Südtirol 14 Tage nicht in die Schule bzw. Einrichtung gehen.

Für die Bürger im Landkreis gelten weiterhin folgende Hinweise und Empfehlungen:

- Wer entsprechende Symptome bei sich beobachtet, sollte sich zunächst telefonisch beim Hausarzt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116-117) melden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zahlreichen Anrufe darf man es auch gern wiederholt versuchen.

- Wer zu den Kontaktpersonen eines Infizierten zählt, wird vom Gesundheitsamt angerufen. Die Liste der Kontaktpersonen wird vom Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit den Infizierten laufend aktualisiert, priorisiert und nacheinander abgefragt.

- Wer Fragen zum Thema COVID-19 im Landkreis Freising hat, kann sich an das Bürgertelefon wenden. Das Bürgertelefon am Landratsamt ist weiterhin von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 08161 600-601 erreichbar. Wegen der hohen Nachfrage kann es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Das Landratsamt bittet um Verständnis.

- Umfassende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) bieten außerdem folgende Webseiten des Robert Koch-Instituts und des Bayerischen Gesundheitsministeriums:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?cms_box=1&cms_current=COVID-19+%28Coronavirus+SARS-CoV-2%29&cms_lv2=13490882

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/

- Für Großveranstaltungen gilt bisher, dass die Durchführung oder Absage im Ermessen des Veranstalters liegt.