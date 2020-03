Erste Infektion bestätigt: Corona ist nun auch im Landkreis Erding angekommen

Der Infizierte und seine Familie wurden bereits unter häusliche Quarantäne gestellt. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen.

Erding. Nun ist es also auch im Landkreis Erding soweit: Es gibt den ersten bestätigten Fall von COVID-19. Betroffen ist ein Mann aus dem Raum Dorfen, der sich zuletzt in der Nähe des Gardasees aufgehalten hat. Sowohl der Patient als auch seine Familie sind derzeit häuslich isoliert. Der Patient wurde unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen beim Hausarzt getestet.

Nach dem positiven Befund wurde auch bei der Familie vom Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (erreichbar unter der Telefonnummer 116 117), ein Abstrich vorgenommen.

Ein Ministeriumssprecher teilte darüber hinaus heute in München mit, dass bis zum frühen Mittwochnachmittag weitere fünf Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Zum Stand 15 Uhr gab es seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 42 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Die neuen Fälle wurden jeweils aus den Landkreisen Lindau am Bodensee, Augsburg, Erding und Passau sowie aus der Stadt Nürnberg gemeldet.

Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.