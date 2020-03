7 weitere Corona-Fälle im Landkreis Freising Wegen Coronavirus fallen viele Veranstaltungen aus

Am Mittwoch hat das Bayerische Gesundheitsministerium sieben weitere Coronavirus-Fälle aus dem Landkreis Freising bestätigt.

Landkreis Freising. Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch ein weiteres Mal über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis Mittwochmittag weitere 15 Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Damit gibt es derzeit (Stand: 12 Uhr) seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 37 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

Vier neue Fälle wurden aus dem Landkreis München gemeldet, sieben weitere neue Fälle aus dem Landkreis Freising. Außerdem wurde jeweils ein neuer Fall aus der Stadt Nürnberg, aus dem Landkreis Augsburg, dem Landkreis Ostallgäu und dem Landkreis Lindau gemeldet. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.

Derweil lassen unterschiedliche Einrichtungen und Verbände Vorsicht walten und haben einige Veranstaltungen abgesagt. So haben die Grünen die für Donnerstag, 5. März, geplante Veranstaltung mit Katharina Schulze, MdL, der Oberbürgermeister-Kandidatin Susanne Günther und der Uferlos-Soupergroup im Lindenkeller – „nach einiger Abwägung, Risikoeinschätzung und Rücksprache mit dem Freisinger Gesundheitsamt“ – abgeblasen. Auch das Starkbierfest der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan (angesetzt am Donnerstag, 5. März) wird – noch ohne Ersatztermin – verschoben.

Die geplante Anmeldung für alle Kindergärten in Freising für das Betreuungsjahr 2020/21 (angedacht für 5. März) wurde aus Vorsichtsmaßnahmen ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Kundenverkehr bei den Freisinger Stadtwerken ist bis einschließlich Freitag, 6. März, eingestellt.