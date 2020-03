Coronavirus Jetzt sind es drei Fälle

Familienmitglieder der Plattlingerin sind infiziert.

Deggendorf. Wie Landrat Christian Bernreiter auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag, 12. März, mitteilte, gibt es nun zwei weitere Corona-Fälle im Landkreis Deggendorf.

Der Ehemann der infizierten Frau aus Plattling und ihr Schwiegervater, der in der Familie lebt, wurden positiv getestet. Laut Bernreiter habe der Ehemann nur leichte Symptome, der Schwiegervater gar keine. Bei den beiden Kindern, die Schüler am Comenius Gymnasium sind, war der Test negativ.

In die Schule können sie trotzdem noch nicht gehen. Die Kinder sind, wie die infizierten Personen, in häuslicher Quarantäne. Nach Abklingen der Symptome wird innerhalb von 48 Stunden zweimal ein Abstrich gemacht. Ist dieser zweimal negativ, beginnt die 14-tägige Inkubationszeit. So lange dürfen die Schüler keinesfalls in die Schule.

Jetzt werden Abstriche bei den ermittelten Kontaktpersonen gemacht.

Landrat Bernreiter betonte, es handle sich im Gegensatz zum Hochwasser 2013 nicht um einen Katastrophenfall. Die Führung liege also nicht in seinen Händen, sondern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Der Drive-In an der Ackerloh sei vorsorglich eingerichtet worden. Hier sollen die Beprobungen vorgenommen werden, die vom Hausarzt oder der Kassenärztlichen Vereinigung verordnet wurden. Die Entscheidung, ob das Angebot angenommen wird, liege nun bei den Ärzten. Das Landeratsamt und die Stadt hätten zumindest schon mal die „Hardware“ aufgestellt.