Trotz Corona Jeder Dritte wäscht sich nicht regelmäßig die Hände

Apotheker raten zu sorgfältigster Handhygiene.

Deggendorf. Man möchte meinen, Hände zu waschen sei ohnehin selbstverständlich, vor allem derzeit. Denn das Coronavirus breitet sich immer weiter aus, und auch die Grippe- und Erkältungswelle ist noch nicht vorüber. Doch wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) zeigt, verzichtet bislang jeder dritte Mann und jede vierte Frau nach dem Nach-Hause-Kommen auf den Gang zum Waschbecken.

Etwa ein Drittel der rund 1000 Befragten wäscht sich darüber hinaus vor jeder Mahlzeit nicht die Hände. „Wir raten aber dringend dazu, nicht nur vor dem Essen und direkt nach der Heimkehr, sondern wenn möglich auch zwischendurch“, sagt KKH-Apotheker Sven Seißelberg.

Die KKH empfiehlt außerdem, die Hände vom Gesicht fernzuhalten und den Kontakt mit Mund, Nase und Augen zu vermeiden, vor allem, wenn es unterwegs keine Möglichkeit zum Waschen gibt. Da Corona und grippale Infekte vor allem über die Luft übertragen werden, ist es außerdem wichtig, in die Armbeuge zu niesen oder zu husten, anstatt die Hand vor den Mund zu halten. Die Umfrageteilnehmer versuchen darüber hinaus, im Alltag möglichst wenige Dinge anzufassen, um sich vor Keimen zu schützen. So meidet gut die Hälfte von ihnen das Berühren von Türklinken, Handläufen und Schaltern in der Öffentlichkeit. 30 Prozent der Befragten umgehen Orte, an denen Menschen auf engem Raum zusammenkommen.

Laut KKH-Umfrage greifen zudem immer mehr Menschen zu Desinfektionsmitteln. Jeder Vierte trägt demnach immer ein Desinfektionsspray und jeder Fünfte stets Desinfektionstücher mit sich. „Für unterwegs sowie für chronisch Kranke und Menschen mit einem schwachen Immunsystem kann dies als zusätzliche Maßnahme sinnvoll sein“, erläutert Seißelberg, „ansonsten sollten Desinfektionspräparate medizinischem Personal vorbehalten bleiben“. Aber Vorsicht: Handelsübliche Mittel mit der Aufschrift „antibakteriell“ helfen nicht gegen Corona- und andere Viren, nur gegen Bakterien. Wer unterwegs ein Desinfektionsmittel verwendet, sollte also auf das Etikett und die Beschreibung achten. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt Produkte mit der Kennzeichnung "viruzid". Für einen wirksamen Schutz sollten die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit der Flüssigkeit benetzt sein.

„Desinfektionsmittel ersetzen aber nicht das Händewaschen“, betont Seißelberg. Hierbei kommt es auf die richtige Methode an: Mindestens 20 Sekunden sind nötig, um alle Erreger abzuspülen. Wasser allein reicht nicht: Mit Seife werden Schmutz und Mikroorganismen deutlich besser entfernt. Wichtig ist es, sich die Hände auch zwischen den Fingern und an den Kuppen zu waschen und sie anschließend sorgfältig abzutrocknen, um den Mikroorganismen kein feuchtes Milieu zur Weiterverbreitung zu bieten.