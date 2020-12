Förderung von Kinderwunsch Familienministerium bewilligt 600 Anträge

Seit 1. November 2020 werden in Bayern Kinderwunschbehandlungen bis zu 1.800 Euro gefördert. Foto: 123rf

Die Förderung von Kinderwunschbehandlungen wird in Bayern rege in Anspruch genommen - 600 Anträge in den ersten sechs Wochen bewilligt