Ab 31. Oktober Besuchsverbot an SOB Kliniken

Es gibt aber eine Reihe von Ausnahmen.

Landkreis. Ab Samstag, 31. Oktober, gilt in allen Standorten der Kliniken Südostbayern, also auch in Traunstein und Trostberg, wieder ein allgemeines Besuchsverbot.

Ausnahmen gelten wie gehabt (nach Rücksprache mit Stationsarzt und Information der Screeningstelle/Patienteneingang) bei:

- Begleitperson in der Pädiatrie, ein Elternteil

- Versorgungs- und Betreuungsperson mit konkretem Patientenauftrag

- Angehöriger eines Palliativpatienten

- Schwangerenbegleitung und Väter bei der Niederkunft. Ansonsten auf der Wochenstation keine Besuche mehr.