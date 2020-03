Die neuesten Zahlen 119 Corona-Fälle in den Landkreisen Traunstein und BGL

Davon entfallen 80 auf den Landkreis Traunstein und 39 auf das Berchtesgadener Land.

Landkreise Traunstein/BGL. im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Gesundheitsamtes Traunstein liegen mittlerweile insgesamt 80 bestätigte Corona-Fälle vor.

Das Gesundheitsamt Traunstein ermittelt derzeit die Kontaktpersonen aller betroffenen Patienten und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. Alle Personen werden medizinisch versorgt.

Bitte beachten Sie hierzu:

Die Zahl gibt die Summe aller jemals gemeldeten Infektionen wieder. Dazu zählen auch Personen, die längst wieder gesund und virenfrei sind. Die Zahl kann also nur steigen, von ihr wird nichts mehr abgezogen.

Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen ist eine allgemeine Kontaktminimierung eines der effektivsten Mittel. Generell sollte besonders zu älteren oder vorerkrankten Menschen, die eine besondere Risikogruppe darstellen, jeder unnötige direkte Kontakt vermieden werden. Zudem empfehlen wir, dass die allgemeinen Hygieneregeln für richtiges Husten und Niesen sowie eine gute Händehygiene und der Verzicht auf Händeschütteln beachtet werden. Auf diese Weise kann jeder Einzelne seinen Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung leisten - etwa indem er überlegt, ob und wann er wirklich nach draußen gehen muss.

So schaut es im Berchtesgadener Land aus:

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Berchtesgadener Land informiert, dass es mittlerweile insgesamt 39 bestätigte Coronafälle im Landkreis Berchtesgadener Land gibt (Meldestand: 23.03.2020, 12:00 Uhr).

Damit sind im Vergleich zum Vortag 8 neue Fälle hinzugekommen. Alle infizierten Personen werden medizinisch behandelt und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Weitere 311 direkte Kontaktpersonen sind in häuslicher Isolation und stehen im täglichen Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Kfz-Zulassungsbehörde Berchtesgadener Land ab sofort bis einschließlich 03.04.2020 geschlossen

Im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen ist die Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt Berchtesgadener Land ab sofort bis zum 03.04.2020 für den Parteiverkehr geschlossen.

Bei existenziellen Notlagen sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der systemrelevanten Infrastruktur (z. B. Rettungsfahrzeuge, Versorgungsfahrzeuge, etc.) ist der Zugang nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Für diese Fälle können Termine per E-Mail an kfz@lra-bgl.de oder durch Online-Terminvereinbarung auf der Website des Landratsamts www.lra-bgl.de vereinbart werden.

Vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat mit Wirkung zum 21.03.2020, 0:00 Uhr eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Diese gilt vorerst bis 03.04.2020, 24:00 Uhr. Nähere Informationen gibt es auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/. Die Allgemeinverfügung ist unter https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkung-anlaesslich-der-corona-pandemie/ einsehbar (auch in Leichter Sprache und Englisch).

Des Weiteren hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration Informationen zum Coronavirus auf der Seite https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php bereitgestellt.