Weitere Schließungen Wertstoffhöfe im Landkreis Traunstein geschlossen

Auch die Kfz-Zulassungsstelle bleibt vorerst geschlossen

Traunstein. Der Freistaat Bayern hat anlässlich der Corona-Pandemie bis zum 03.04.2020 eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Deshalb sind ab sofort auch alle Wertstoffhöfe im Landkreis Traunstein bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen geschlossen. Auch der heutige Samstag hat gezeigt, dass ungewöhnlich viele Menschen ungewöhnlich große Mengen Abfall entsorgen. Das hat auch heute zu einer übermäßigen Frequentierung der Wertstoffhöfe geführt. Die in den vergangenen Tagen veröffentlichten Hinweise und Appelle (Mindestabstand zu anderen Menschen einhalten, Entsorgungsmengen auf üblichen Bedarf beschränken, nicht in größeren Gruppen zum Wertstoff kommen, Entsorgung zügig erledigen etc.) wurden vielfach nicht beachtet. Deshalb ist die Schließung der Wertstoffhöfe unausweichlich, um die Gesundheit der Menschen in unserem Landkreis konsequent zu schützen und den Zielen der Ausgangsbeschränkungen gerecht zu werden.

Auch die Kfz-Zulassungsbehörde Traunstein ist ab sofort bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen geschlossen. Ein Zugang ist nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine werden nur noch für besondere Fälle vergeben. Dazu gehören existenzielle Notlagen sowie die Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der systemrelevanten Infrastruktur. Für diese Fälle können Termine per Telefon (0861 58500) oder E-Mail (Kfz-Zulassung@traunstein.bayern) vereinbart werden. Allgemeine Fragen bezüglich der Kfz-Zulassung sind weiterhin unter 0861 58515 möglich.

Wichtig: Alle bereits reservierten Online-Termine werden um die Zeit der Ausgangsbeschränkung verschoben, das heißt, aktuell um 14 Tage.

Beispiel: Ein Termin wurde für Montag, 23.03.2020, 8:30 Uhr vereinbart. Dieser Termin wird um 14 Tage auf Montag, 06.04.2020, 8:30 Uhr verschoben. Sie erhalten hierzu keine separate Nachricht.

Sollten Sie Ihren Termin nicht mehr wahrnehmen wollen, bitten wir um schnellstmögliche Mitteilung (mit Angabe der Reservierungsnummer) per E-Mail: Kfz-Zulassung@traunstein.bayern.