Neuer Fall Urlaubsrückkehrer mit Corona

Mann aus dem Altlandkreis Viechtach infizierte sich bei der Erholung in Kroatien.

Regen. Im Landkreis Regen gibt es einen neuen Coronafall. Ein Mann aus dem Altlandkreis Viechtach infizierte sich bei einer Urlaubsreise nach Kroatien mit dem Virus.

Nachdem das Testergebnis eines Reisebegleiters aus einem Nachbarlandkreis positiv war, ging der Mann, der keine Krankheitsanzeichen zeigte, am Montag zu seinem Hausarzt. Zuvor hatte er den Coronaverdacht in der Praxis angemeldet, so dass sein Test unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen abgehalten werden konnte.

Nun bestätigte das Labor den Verdacht. Der Mann ist der 201. offiziell erkrankte Landkreisbürger. Er befindet sich in Quarantäne.