Corona Das Virus hat den Landkreis Regen erreicht

Die Telefonhotline 09921/601660 des Landkreises wird sehr stark genutzt.

Landkreis Regen. In einem Pressegespräch haben die Landkreisverantwortlichen um Landrätin Rita Röhrl über die aktuelle Entwicklung im Landkreis Regen informiert. Die Landrätin ging im Gespräch auch auf weitere Konsequenzen und Einschränkungen ein. „Wir werden die Landkreisschulen und Turnhallen für externe Besucher, wie Sportvereine, sperren“, sagte sie. Man werde alle notwendigen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, so Röhrl weiter. Zudem gibt es künftig für jede öffentliche Veranstaltung eine Risikobewertung, so dass man davon ausgehen müsse, dass in den kommenden Tagen viele weitere Veranstaltungen, auch unterhalb der 1000er-Grenze abgesagt werden müssen.

Zusammen mit Dr. med. Bernhard Edenharter, dem Leiter des Gesundheitsamtes, dem Juristen Alexander Kraus, dem Hauptamtsleiter Günther Weinberger und dem Landkreispressesprecher Heiko Langer informierte die Landrätin auch über die Lage im Landkreis Regen. Demnach gibt es einen positiven Fall, der dem Landkreis zugerechnet wird, aber eigentlich zum Landkreis Cham gehört. „Ein Mann, mit Hauptwohnsitz im Altlandkreis Regen, der im Landkreis Cham arbeitet und sich dort derzeit auch aufhält, wurde positiv getestet“, berichtet die Landrätin und weist darauf hin, dass der Mann auch im Landkreis Cham unter Quarantäne steht. Dr. Edenharter ging danach auf zwei weitere Fälle ein. So gebe es einen Fall bei dem sich am späten Donnerstagnachmittag der Verdacht bestätigt hat. Ziel sei es nun möglichst alle Kontaktpersonen rasch zu identifizieren und so eine weitere Verbreitung möglichst zu unterbinden.

Ein Fall, der eigentlich aus der Stadt München kommt, beschäftigt die Mediziner im Amt. Ein junger Mann, mit Hauptwohnsitz in München, wurde als infiziert gemeldet. Seine Heimat habe der Mann aber im Landkreis Regen, wo er in seinem Heimatsportverein fest verwurzelt ist. Mit seinen Sportkollegen war er am vergangenen Wochenende im Trainingslager. Mittlerweile haben sich bei einigen Sportsfreunden ebenfalls Symptome gezeigt, was dazu führte, dass ein Großteil der Mannschaft getestet wurde und alle Sportler unter Quarantäne stehen. „Die Testergebnisse stehen noch aus, bereiten uns aber Sorge“, erklärt der Mediziner und weist darauf hin, dass man auch hier bereits dabei sei alle Kontaktpersonen zu ermitteln.

Abschließend wies die Landrätin noch einmal auf die Service-Telefonnummer des Landkreises Regen hin. Unter der Rufnummer 09921/601660 werden die Menschen von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes beraten und die erste Erfahrung zeigt, dass die Hotline bereits jetzt sehr stark genutzt wird.

Coronaverdacht? Was ist zu tun

Nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, sondern

116117 des Bereitschaftsdienstes,

die 09921-601660 im Gesundheitsamt Regen

oder den Hausarzt anrufen.

Am Telefon werden Verdachtsmomente abgeklärt, ggf. wird ein Ort und Termin zur Probeentnahme vereinbart.

Die üblichen Hygienemaßnahmen beachten (verstärktes Händewaschen, Verzicht auf Begrüßung per Handschlag).

Weitere Infos unter www.rki.de/covid-19.