Krisendienst Psychiatrie Noch mehr Zeit für Menschen in Krisen

Besuchsteams an 365 Tagen von 8 bis 21 Uhr im Einsatz - rund um die Uhr 0180/655 3000

Landkreis. Der Krisendienst Psychiatrie baut in München und Oberbayern seine Hilfeangebote für Menschen in psychischen Notlagen aus. Seit kurzem gelten für die mobilen aufsuchenden Teams neue Einsatzzeiten. Sie sind künftig an 365 Tagen im Jahr von 8 bis 21 Uhr im Einsatz.

Krisendienst auch am Wochenende und Feiertag

„Dass die Einsatzteams jetzt täglich ab 8 Uhr in Rufbereitschaft sind, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Versorgung rund um die Uhr“, so Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei einem Besuch der Leitstelle. An Wochenenden und Feiertagen sei die erweiterte Verfügbarkeit der mobilen aufsuchenden Dienste ein „deutlicher Mehrwert“ für Menschen in seelischen Krisen. Mederer: „Das Signal ist: Niemand muss eine Krise allein durchstehen. Der Krisendienst Psychiatrie steht allen Menschen in seelischen Krisen zur Seite – auch am Wochenende und Feiertagen, wenn Arztpraxen und Beratungsdienste geschlossen sind.“

Der Leiter der Leitstelle des Krisendienstes Psychiatrie, Dr. Michael Welschehold, erklärt dazu: „Krisen machen auch vor Wochenenden und Feiertagen nicht halt.“ Deshalb sei es für die Betroffenen ebenso wie für die Mitarbeitenden der Leitstelle „sehr gut, dass jetzt auch vormittags Einsatzteams zur Verfügung stehen, um im Bedarfsfall schnellstmöglich persönliche, aufsuchende Hilfe anbieten zu können“.

Die Leitstelle ist täglich rund um die Uhr erreichbar. Ihre Mitarbeitenden hören zu, fragen nach und suchen mit den anrufenden Menschen nach Wegen aus der Krise. Bei Bedarf vermittelt die Leitstelle persönliche Beratungstermine in den regionalen Sozialpsychiatrischen Diensten sowie ambulante und stationäre Behandlungsangebote. Mobile aussuchende Einsatzteams unterstützen Menschen in schweren Notlagen mit Hausbesuchen.

Krisentelefon 0180/655 3000

Fast 30.000 Anrufe gingen 2019 in der Leitstelle ein – Tendenz steigend. Seit Beginn der Corona-Pandemie wenden sich durchschnittlich pro Tag bis zu rund 170 Menschen an den Krisendienst. Aufgrund der aktuellen Corona-Geschehnisse sind viele Menschen verunsichert und leiden zunehmend unter sozialer Isolation.

Der Krisendienst Psychiatrie ist nach wie vor 24 Stunden unter Telefon 0180/655 3000 erreichbar.