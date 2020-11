Für Grenzgänger Testmobil Burghausen erweitert Öffnungszeiten

Mobiles Testzentrum in Burghausen

Landkreis. Das mobile Testzentrum Burghausen für Grenzpendler erweitert seine Öffnungszeiten: Bislang stand die mobile Testeinheit an der Messehalle Burghausen montags und mittwochs von 14.30 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 15.30 Uhr zur Verfügung.

Ab sofort kann das Testangebot auch freitags von 14.30 bis 19.30 Uhr genutzt werden. Für Freitag, 27. November, können aber keine Termine mehr vergeben werden.

Wegen einer dringenden Reihentestung im Seniorenheim „Toerringhof“ in Töging wurde das Testmobil am Mittwoch, 25. November, in Töging eingesetzt.