Start der Kalenderaktion Lions Club bringt wieder „Licht ins Dunkel“

Es ist kein Jahr wie jedes andere: Auch die 33. Lions-Kalender-Aktion ist von Corona betroffen

Landkreis. Eigentlich wären um diese Zeit die „Licht ins Dunkel“-Kalender schon zahlreich an den Ständen des Lions Club Altötting-Burghausen verkauft worden. Aber Corona bedingt sind die Herbstmärkte in Altötting, Burghausen und Neuötting heuer abgesagt worden. Dennoch rechnet Ullrich Dreistein keinesfalls damit, dass man auf einem Teil der Kalender sitzen bleibt - im Gegenteil: „Ich kann nur empfehlen, möglichst rasch bei den bekannten Verkaufsstellen die Kalender zu erwerben, denn schon vor Verkaufsstart wurde dort eine große Nachfrage verzeichnet.“

In diesen Tagen nun ist der Verkauf der Kalender in der üblichen Auflage von 6.666 Stück bei den bekannten Vorverkaufsstellen angelaufen, so auch in allen Zweigstellen der Sparkasse Altötting-Mühldorf und der VR meine Raiffeisenbank.

Heuer fällt die Marke von 450.000 Euro Reinerlös

Seit 1987 erbrachte die caritative Loskalenderaktion des Hilfswerkes des Lions Club Altötting - Burghausen einen Reinerlös von ca. 445.387 Euro - und das bei Verwaltungskosten von sage und schreibe 0 Euro. Ullrich Dreistein ist überzeugt: „Heuer werden wir die Marke von 450.000 Euro reißen.“

Zugute kommt der Reinerlös wie immer hilfsbedürftigen Menschen im Landkreis Altötting - und davon dürfte es in diesem Corona-Jahr wohl noch mehr geben als zuvor.

Dem neuen amtierenden Präsidenten des Lions Club - Burghausens Bürgermeister Florian Schneider - gefällt der Grundgedanke der Aktion überaus gut: „Das ist eine tolle Sache: Einerseits hat man die Chance, schöne Dinge zu gewinnen. Andererseits kann man etwas gutes tun und anderen helfen.“

Ein weißer Flitzer im Wert von 11.500 Euro winkt

Neben den zahlreichen Kleinpreisen winken einmal mehr schöne Hauptpreise: ein Einkaufsgutschein über 800 Euro von Mode Mayer, ein Apple MacBook im Wert von 800 Euro und ein Pedelec im Wert von 3.000 Euro.

Der Hauptpreis am Heiligen Abend ist auch heuer wieder ein blütenweißer, schnittiger Toyota Aygo im Wert von 11.500 Euro. Gewinn-Ausgabe-Stellen sind wieder das Versicherungsbüro Dreistein in Burghausen und Fashion Point in Neuötting.

Rechtzeitig bis zum Weihnachtsfest werden nun fleißige Helfer beim Lions Club möglichst viele Päckchen packen, wobei oft sehr bescheidene Wünsche zu erfüllen sind - sei es eine warme Winterjacke oder Holz zum Heizen ...

Ihnen gilt ebenso Dank wie den Sponsoren - und natürlich allen, die mit dem Kauf der Kalender diese Aktion unterstützen. − pa –