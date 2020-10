Weihnachtsaktion mit Herz Kuscheltiere für die Kinder der Klinik-Kinderstation

Kleine Freude für Kinder, die Heilig Abend im Krankenhaus sein müssen

Altötting. „Wenn es uns gelingt den Kindern an Heiligabend eine kleine Weihnachtsfreude zu bescheren, ist das der höchste Lohn für die unentgeltliche Arbeit!“ - Kevin Hartung hat den gemeinnützigen Verein PädCare ins Leben gerufen, um die medizinische Versorgung sowie stationäre Behandlung von Kindern kindgerechter zu gestalten.

Neben seiner 3-jährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die er seit 1. Oktober 2019 absolviert, investiert er seine Freizeit zusammen mit acht weiteren aktiven Mitgliedern für die Vereinsarbeit.

Zu den Vorbereitungen für diese Aktion gehört weit mehr als lediglich die Kuscheltiere zu kaufen und am 24. Dezember an die Kinder zu verschenken. Vor allem das Sammeln von Spendengeldern erfordert viel Zeit, Kreativität und Geduld. Gerade als gemeinnütziger Verein, der aus eigenen Aktivitäten kaum Einnahmen generieren kann, ist es wichtig Spenden zu sammeln, um die Organisation am Leben zu erhalten. Durch Mitgliedsbeiträge allein sind die Aufgaben meist nicht zu stemmen.

Die benötigte Summe für die ausgewählten Kuscheltiere für die Weihnachtsaktion 2020 wurde bereits erreicht. „Damit sind zwar die Kuscheltiere bezahlt und mittlerweile auch schon bestellt aber wir haben leider weitere Kosten zu tragen.“ erklärt Kevin.

So hat der Verein weiter Kosten für beispielsweise die Webseite, Werbung, Verpackung und Porto zu stemmen. „Ich denke, dass wir einfach noch zu neu sind und nicht genügend Menschen von unserer Arbeit wissen. Natürlich wird auch die Corona-Pandemie eine Rolle spielen.“

Den Kindern im Krankenhaus Mut machen, Trost spenden und Freude schenken. Das ist der Leitsatz des Vereins, der die Bevölkerung um weitere Unterstützung bittet, so Kevin Hartung: „Wir freuen uns über jede einzelne Spende und wollen uns bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern herzlichst bedanken.“

Weitere Informationen zum Verein und die Möglichkeit zur Spende finden Sie unter www.paedcare.de