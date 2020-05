Weiter Besuchsverbot in Mühldorf Klinikbesuch in Altötting, Burghausen, Haag wieder möglich

Lockerung der Besuchsregelung an den Standorten Altötting, Burghausen und Haag - im CoVid-Haus in Mühldorf bleibt das bisherige Besuchsverbot aus Sicherheitsgründen bestehen

Landkreise. Die Bayerische Staatsregierung hat mit Wirkung zum Samstag, 9. Mai, das bestehende Besuchsverbot in Krankenhäusern gelockert. Dadurch ist es ab 9. Mai an den InnKlinikum-Standorten Altötting, Burghausen und Haag eingeschränkt möglich, Patienten zu besuchen. Im CoVid-Haus in Mühldorf bleibt zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung das bisherige Besuchsverbot bis auf Weiteres bestehen.

Für eine bestmögliche Sicherheit der Patienten und deren Besucher sind in den drei Kliniken, in denen es die Lockerungen gibt, verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. So ist ab 9. Mai lediglich der Besuch durch eine feste, registrierte Kontaktperson erlaubt. Diese muss einen Mund-Nasenschutz tragen und die bestehenden Hygienemaßnahmen einhalten. Verpflichtend ist auch die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu dem Patienten und allen anderen Personen.

Die Besuchszeit ist für die Kliniken in Altötting, Burghausen und Haag am Wochenende von 10 bis 16 Uhr und während der Woche von 12 bis 17 Uhr festgelegt. Die maximale Besuchszeit beträgt 20 Minuten. Bitte begeben Sie sich für einen Patientenbesuch in diesem Zeitraum zum jeweiligen Haupteingang der Klinik und melden sich beim dortigen Personal.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen vor Betreten der Klinik die Temperatur gemessen wird und persönliche Daten wie Name und Adresse erhoben werden. Darüber hinaus müssen Sie einen Fragebogen hinsichtlich einer möglichen Infektion ausfüllen.

Sie können sich diesen Fragebogen bereits vorab auf der Webseite des InnKlinikum (www.innklinikum.de) herunterladen und bereits ausgefüllt mitbringen. Das verkürzt die Wartezeit am Eingang.

Trotz der Lockerung des Besuchsverbots weist die Leitung des InnKlinikum darauf hin, dass bei jedem Patientenbesuch, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, ein Ansteckungsrisiko sowohl für den Patienten, als auch den Besucher besteht:„Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie jeden Besuch zu überdenken. Falls Sie sich nicht gesund fühlen, ist ein Besuch generell nicht möglich.“