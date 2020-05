Für Bürger ab 13 Jahren Landkreis Altötting verschickt Schutz-Masken

Landkreis versendet Masken ab sofort – Rückfrage von Burghausens Bürgermeister Florian Schneider

Landkreis. Die Stadt Burghausen beteiligt sich an der Maskenbeschaffung des Landkreises Altötting. „Nachdem wir immer häufiger Rückfragen in der Stadtverwaltung registriert haben, wann die angekündigten Masken durch den Landkreis versendet werden, haben wir am Mittwoch, 6. Mai 2020, nochmals bei der Behörde nachgefragt und die Auskunft erhalten, dass die Masken am Mittwochnachmittag eintreffen und zügig versandt werden sollen“, erklärt Erster Bürgermeister Florian Schneider.

Burghausen beteiligt sich an der Maskenbeschaffung des Landkreises, wonach jede/r Burghauser Bürger/in ab 13 Jahren zwei sog. Ffp2- Masken durch das Landratsamt per Post zugesandt bekommt. Die Stadt investiert hier rund 100.000 Euro.