Corona und die Alltagsfolgen Kein weiches Klopapier, kein Weihwasser, kein Händeschütteln

Was Corona mit uns allen macht: Hysterie, Hamsterkäufe und mehr Heimarbeit

Landkreis. Der Landkreis Altötting hat seinen ersten Corona-Verdachtsfall. Betroffen ist die Klasse 7b des Kurfürst Maximilian Gymnasiums in Burghausen. Die Hysterie mag sich bis jetzt noch in Grenzen gehalten haben, trotzdem haben auch uns die ersten panischen Ausläufer der „Corona-Krise“ längst erreicht. Und mit dem Verdachtsfall könnte sich die Lage schnell verschärfen.

Quarantäne-Angst führt zu Klopapier-Mangel

Wer in den Supermarkt geht und meint, einfach ins Regal greifen und den üblichen Zehnerpack 3-lagig in den Einkaufswagen legen zu können, der greift derzeit oft ins Leere. In dieser Kategorie klafft in vielen Regalen ein Loch. Nur noch teure Kleinpacks oder die kratzige Recyclingware sind noch zu haben.

Was darauf hindeutet, dass die Corona-Angst uns noch nicht ganz in der Hand hat, wenn die Klopapier-Hamsterer sich auf die Auswahl weiche Ware konzentrieren können.

Auch Nudeln, Konserven und keimtötende Desinfektions- und Putzmittel sind oft schon Mangelware. Doch noch funktionieren die Lieferketten und es wird in der Regel schnell für Nachschub gesorgt.

Laut des Nürnberger Forschungsinstituts GfK, ist durch die Quarantäne-Angst der Deutschen der Absatz von Fertigsuppen im Lebensmitteleinzelhandel um 112 Prozent gestiegen. Bei Fisch- und Obstkonserven um jeweils 70 Prozent, bei Teigwaren wie Nudeln um 73 Prozent. Gemüsekonserven gingen gar um 80 Prozent in die Höhe. Die Zahlen für Klopapier blieb das GfK schuldig.

Kirchen in Altötting und anderswo verzichten in Zeiten von Corona auf das Nachfüllen der Weihwasserbecken. Auch der Friedensgruß - das Händeschütteln während der Messe - fällt bis auf Weiteres weg.

Das AWO-Seniorenhaus in Burghausen und viele andere Einrichtungen verzichten ebenfalls auf eine Begrüßung per Handschlag und schenken dafür lieber eine Lächeln.

Zur Kommunalwahl wird Briefwahl empfohlen. Paketdienste preisen Ablageorte wie Garage oder Terrasse an, um die mögliche Ansteckung bei persönlicher Paketübergabe zu vermeiden.

Kinder und Schüler, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben sollen 14 Tage lang nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen.

Übungs-Zelt für Abstriche bei der Wacker-Chemie

Die Wacker Chemie in Burghausen „verfügt über einen eigenen Pandemieplan und trifft vorsorgliche Maßnahmen für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter“. Hier wurde zu Übungszwecken ein Sanitätszelt für Test-Abstriche neben dem Werksarztgebäude aufgestellt und ein Dienstreiseverbot z.B. von und nach China, Südkorea und Italien verhängt.

Auch in kleineren Unternehmen werden die Mitarbeiter auf Hygienevorschriften hingewiesen, Besuche von Betriebsfremden eingeschränkt und, wo möglich und falls nötig, Heimarbeit in Aussicht gestellt. Alles, um die mögliche Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern oder zumindest zu begrenzen.

Worauf man immer wieder hinweisen muss: Wer meint, sich mit Corona infiziert zu haben, soll zu Hause bleiben und seinen Arzt oder die 116117 anrufen.

Und wenn‘s wärmer wird, soll das Infektionsrisiko sinken.