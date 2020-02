AsF-Kinderkleiderbasar Kinderkleidung, Spielzeug und mehr

Nachhaltig und günstig ...

Burghausen. Am Freitag, 6. und Samstag, 7. März öffnet der AsF-Kinderkleiderbasar wieder seine Tore im Stadtsaal Burghausen. Alle Informationen gibt es auf: www.kinderkleiderbasar-burghausen.de. Die Annahme der im Internet eingegebenen Artikel ist wie immer am Freitag von 9.00 bis 10:30. Der Verkauf geht am Freitag von 14:30 - 18:30 und am Samstag von 9:00 - 13:00. Um die Verkehrssituation zu entschärfen, parken die Helferinnen auf dem Messeparkplatz in der Neustadt. Der Citybus Linie 1 fährt alle 30 Min. vom Bahnhof aus zum Stadtplatz (Fahrplan unter www.burghausen.de).

Von Frühjahrs- und Sommerkleidung von Größe 52 bis 176 über alle Arten von Spielzeug und Büchern bis hin zu Kinderbettchen oder Radlsitzen findet man alles. Am Samstag Vormittag kauft man übrigens am entspanntesten ein, und bei insg. über 25.000 angebotenen Teilen gibt es immer noch genügend Schnäppchen! Kleinkinder werden am Freitag nachmittag und Samstag Vormittag – hier sogar mit Kinderschminken - kostenlos bis zu 1 Stunde betreut. Die Auszahlung des Erlöses erfolgt von 14:00 bis 15:30 an die Verkäufer; dazu muss der Check-In-Bericht mitgebracht werden. Ware, die nicht mehr zurückgesucht wird, spenden wird an verschiedene caritative Einrichtungen abgegeben. Helferinnen ( mind. insg. 8 Stunden pro Basar) und Helfer für Auf- und Abbau sind herzlich willkommen. Bei Interesse gibt es auf der Homepage (s.o.) eine E-Mail-Adresse.