Über 1.150 Liter Blut gespendet Ehrung von 31 langjährigen Blutspendern

Langjähre Blutspender wurden jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Räumen des BRK-Kreisverbandes Altötting geehrt.

ALTÖTTING. Der Kreisvorsitzende Herbert Hofauer verwies darauf, dass pro Jahr in Deutschland 730.000 Blutspenden benötigt werden, alleine in Bayern sind es 2.000 Blutkonserven pro Tag. Im Landkreis wurde 2019 4649-mal Blut gespendet, erfreulicherweise konnten über 425 Erstspender dazugewonnen werden. Insgesamt haben alle Geehrten über 2.300 Blutkonserven gespendet. Das entspreche mit mehr als 1.150 Litern rund der Hälfte des Spendenaufkommens des vergangenen Jahres, so Hofauer.

Von den 31 langjährigen Blutspendern haben 14 Personen 50 Spenden, 9 Spenderinnen und Spender 75, fünf 100, einer 125 und zwei 150 Mal gespendet. Die Ehrungen der anwesenden 14 Spender wurden vom BRK-Kreisvorsitzenden Herbert Hofauer, Annemarie Schwoshuber (Leiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit), Florian Abt (Gebietsreferent BRK-Blutspendedienst) und BRK-Direktor Josef Jung vorgenommen.