Infoabend Eine Chance für mein Kind!

Schulvorbereitende Einrichtung und Diagnose- und Förderklasse werden vorgestellt

BURGHAUSEN. Sowohl die SVE als auch die DFK befinden sich in der Altstadt im der Hans-Stethaimer-Grundschule. In der Schulvorbereitenden Einrichtung werden Vorschulkinder zwischen 4 und 6 Jahren mit einem erhöhten Förderbedarf in den Bereichen Sprache, Lernen und Verhalten gefördert. In der Diagnose- Förderklasse sind Kinder der 1. und 2. Grundschulklasse. Diese beiden Grundschuljahre werden in drei Jahren durchgeführt.

Zu einem Informationsabend über diese Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) und Diagnose-Förderklasse (DFK) lädt die Pestalozzischule ein. Der Infoabend ist für Eltern, Erzieherinnen und Therapeuten von Kindern im Vor- und Grundschulalter gedacht. Termin ist am Dienstag, 2. Februar 2020 um 19:30 Uhr im Haus der Familie, Berchtesgadener Str. 3. Referentinnen sind Rosi Stetter, Sonderschullehrerin (Pestalozzischule) und Sigrid Ruhaltinger, Erzieherin (Pestalozzischule).