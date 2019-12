40 Kuscheltiere zu Weihnachten Großherzige Initiative des Kinderkrankenpflegeschülers Kevin Hartung

Der 25-Jährige sammelte über „Instagram“ 620 Euro und kaufte dafür Kuscheltiere für die jüngsten Patienten der Kreiskliniken Altötting-Burghausen.

ALTÖTTING/BURGHAUSEN „Retter.mit.Herz“ heißt das Instagram-Profil, über das Kevin Hartung innerhalb von nur vier Tagen die beachtliche Summe von 620 Euro gesammelt hat. Der komplette Erlös der Spendenaktion kommt den kleinen Patienten der Kreiskliniken Altötting-Burghausen in Form eines Weihnachtsgeschenkes zugute. 40 Kuscheltiere hat der Kinderkrankenpflegeschüler von dem Geld gekauft und wird diese am 24. Dezember auf der Kinderstation der Kreisklinik Altötting verteilen. Die übrigen Tiere verbleiben natürlich auf der Station und werden von den Pflegekräften an die jüngsten Patienten verteilt, so lange der Vorrat reicht. Die Freude bei den Kindern wird sicher ebenso groß sein, wie bei Regina Wenzl, Leiterin der Kinderkrankenpflegeschule:

„Der Sinn der Weihnacht besteht darin, sich Gedanken darüber zu machen, wodurch man jemandem eine Freude machen kann. Kevin hat an Kinder gedacht, die die Weihnacht in einer Klinik verbringen müssen. Ihm war es ein Bedürfnis, diesen Kindern ein Kuscheltier an Weihnachten schenken zu können und hat das dann auch umgesetzt. Über dieses Engagement unseres Kinderkrankenpflegeschülers freue ich mich sehr!“ Auch Dr. Stefan Vlaho, Chefarzt des Zentrums für Kinder und Jugendmedizin lobte das außergewöhnliche Engagement des jungen Mannes. Und was sagt Kevin Hartung selbst über seine Beweggründe?: „Ich möchte nicht, dass die Kinder uns Pflegekräfte und natürlich auch die Ärzte nur mit unangenehmen Dingen in Verbindung bringen. Deshalb die Idee mit den Kuscheltieren, die von den Menschen im weißen Kittel überreicht werden.“ Und mit einem Stofftier zum Kuscheln ist das Weihnachtsfest in der Klinik vielleicht etwas einfacher …

(Foto: Mike Schmitzer)