Schöne Geste Advent-Vergnügen mit der Aktiven City Freising

Eine Nikolaussackerl-Aktion gibt‘s für die Freisinger Kinder von der Aktiven City Freising.

Freising. Es ist viel geboten, damit das Einkaufen und Entdecken für alle zum Vergnügen wird. Zwar kann der Nikolaus leider nicht in die Freisinger Innenstadt kommen und Schokolade verteilen, aber stattdessen helfen alle zusammen und sorgen mit der Nikolaussackerl-Aktion für leuchtende Kinderaugen!

In der ersten Adventswoche (bis 4.12.2020) können sich alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen in einem der 18 teilnehmenden Unternehmen ein zunächst leeres Nikolaussackerl abholen.

In der zweiten Adventswoche (von 5.12. bis 12.12.) gibt es dann in jedem der 18 Geschäfte eine Überraschung für das Nikolaussackerl. Die fleißigen Sammler können sich also in 18 Läden überraschen lassen.

Die Nikolaushelfer halten sich natürlich an alle Corona-Regeln und ganz besonders an die Hinweise vom Nikolaus. Da gilt es für Erwachsene und Kinder mitzumachen und die Sackerl und Geschenke nicht zu hamstern sondern auch an andere zu denken. Für jedes Kind steht ein Sackerl bereit.

Die Mitgliedsunternehmen der Aktiven City Freising e.V. und der Nikolaus wünschen allen Besuchern der Stadt eine frohe und gesunde Adventszeit und viel Freude mit dem Nikolaus-Wundersackerl!

www.innenstadt-freising.de/